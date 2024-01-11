Напавший на девочку в Москве гражданин Киргизии арестован

В Москве заключен под стражу 43-лений гражданин Киргизии, который в магазине напал на маленькую девочку и угрожал сломать ей шею. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Инцидент произошел 6 января в магазине на юго-востоке Москвы. В какой-то момент к девочке подошел незнакомый мужчина, неожиданно схватил ребенка за шею и заявил, что сейчас убьет ее. Отец девочки повалил нападавшего на пол, а охранники удерживали его до приезда полиции. Злоумышленником оказался гражданин Киргизии, который приехал в Москву несколько дней назад. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователями столичного СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Следователями столичного СК осматриваются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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