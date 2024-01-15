российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 января 2024, 18:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин и Моди пожелали друг другу успехов на выборах

Фото из архива kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди актуальные вопросы сотрудничества двух стран и ряд международных тем, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства. С удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России», – говорится в сообщении.

При этом Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.

В Кремле также уточнили, что в контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчёркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения. По словам Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

«Условлено о продолжении личных контактов», – отмечается в сообщении.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин указал министру Кравцову на проблему нехватки школьных учителей / Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО / Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки / Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО – Кремль / Партия власти снова «подставляет» Путина / Путин выразил соболезнования Си в связи с землетрясением / Путин подал документы в ЦИК на выборы президента РФ / Полмиллиона россиян остались без света, Киев не отпустил с фронта ампутантов, Венгрия не дала потратить на Украину 50 млрд евро – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Путин Владимир,