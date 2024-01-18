Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру разобраться с аудиозаписью приёмов жителей Москвы у врачей

В Генеральную прокуратуру направлен запрос о правомерности инициативы московских властей проводить аудиозапись приёмов граждан у врачей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, реализация этой идеи может обернуться крайне негативными последствиями.

«Вчера ушли депутатские запросы в Генпрокуратуру по поводу пресловутого приказа департамента здравоохранения Москвы об аудиозаписи всех разговоров пациентов в московских поликлиниках с врачами. То есть женщина, сидящая на гинекологическом кресле, должна знать, что все её жалобы и все её рассказы врачу могут быть записаны, потом украдены и опубликованы. Человек, пришедший к проктологу, тоже должен понимать, что все будет записано», – подчеркнул Обухов.

При этом парламентарий назвал «дырявой» нынешнюю систему хранения персональных данных. «Порядка ста крупнейших утечек персональных данных аудиофайлов, электронных файлов произошло только за вторую половину прошлого года. Получается, что никто из нас не застрахован», – констатировал он.

«Не знаю, зачем московская власть, прямо говоря, лезет в задницу каждому жителю Москвы и пытается понять, что же там будет, имея у себя такой компромат на каждого жителя?» – заключил Обухов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube