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Четверг, 18 января 2024, 15:36 мск

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В подмосковном Чехове мигранты избили участника СВО

В подмосковном Чехове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве утонили, что ЧП произошло 14 января. «Потерпевший находился в кафе «Вояж» города Чехова, где между ним и компанией иностранных граждан произошел конфликт. В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», – говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В региональном главке МВД, в свою очередь, сообщили, что сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены в территориальный отдел полиции трое участников конфликта в кафе Чехова, в результате которого посетитель получил телесные повреждения.

Стоит отметить, что за последнее время это не первый подобный инцидент. Накануне сообщалось, что в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. Уроженец Азербайджана избил ветерана боевых действий молотком.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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