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Четверг, 18 января 2024, 19:05 мск

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Глава узбекского землячества Баратов доставлен на допрос в СКР

Московский главк следственного комитета сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Расследование ведется в рамках п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В ведомстве уточнили, что Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В то же время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Как сообщал «Новый День», накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции. Поводом послужил пост Баратова в соцсетях, который военкоры сочли оскорблением в адрес бойцов спецоперации. С призывом отреагировать на публикацию репортеры обратились к главе СКР.

«Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции. Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети», – отмечалось в сообщении СКР.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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