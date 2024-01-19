СКР требует арестовать лидера узбекского землячества Баратова

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об аресте президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, который обвиняется возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

К карточке дела говорится, что ходатайство следствия будет рассмотрено сегодня, 19 января.

Накануне Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Как сообщал «Новый День», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции. Поводом послужил пост Баратова в соцсетях, который военкоры сочли оскорблением в адрес бойцов спецоперации. С призывом отреагировать на публикацию репортеры обратились к главе СКР.

«Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции. Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети», – отмечалось в сообщении СКР.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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