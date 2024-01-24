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Среда, 24 января 2024, 16:59 мск

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Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложницу в центре Москвы

Суд в Москве направил на принудительное лечение 42-летнего мужчину, который в середине февраля прошлого года вместе с соучастником захватил в заложники женщину-продавца цветочного магазина. Об этом сообщили пресс-службы столичной прокуратуры и столичного главка Следственного комитета.

Речь идет о ЧП 17 февраля 2023 года, когда в вечернее время Таганской улице двое мужчин 1981 и 1978 годов рождения, один из которых был вооружен травматическим пистолетом, зашли в цветочный магазин и взяли женщину-продавца в заложницы. На место были вызваны сотрудники полиции. При появлении правоохранителей один из нападавших выстрелил в полицейского. В итоге злоумышленников задержали. Женщина не пострадала.

«С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в столичного главке СК, согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Ранее второй фигурант был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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