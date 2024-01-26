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Пятница, 26 января 2024, 17:39 мск

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Выборы президента РФ планируется организовать даже в недружественных государствах

Избирательные участки для выборов президента РФ будут открыты во всех государствах, в которых есть дипломатические представительства России, в том числе в недружественных странах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

По ее словам, Москва рассчитывает открыть за рубежом около 300 избирательных участков, несмотря на ограничения из-за политики недружественных государств, где снизились возможности открытия дополнительных избирательных участков.

«К сожалению, закрытие почти 30 наших загранучреждений по решению властей недружественных государств и существенное сокращение персонала в оставшихся посольствах в следствии высылок дипломатов под надуманными предлогами заметно снизили возможности образования дополнительных избирательных участков. Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. По сравнению с предыдущими выборами в этих государствах количество участков будет меньше», – пояснила официальный представитель МИД России.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 15-17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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