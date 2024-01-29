Путин зарегистрирован кандидатом в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. Решение принято единогласно.

По итогам выборочной проверки рабочей группы Центризбиркома выявлено только 0,15% недействительных подписей. Всего в поддержку выдвижения действующего президента выступили более 2,5 млн россиян, хотя, согласно законодательству, было достаточно собрать порядка 300 тысяч подписей.

Таким образом Путин стал четвертым официально зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее кандидатами стали представители парламентских партий – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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