Бывший следователь московского СК признан виновным в фальсификации доказательств поделу о перестрелке в «Москва-Сити»

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшему следователю столичного главка Следственного комитета России (СКР) Левону Агаджаняну, который обвинялся в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Агаджанян признан виновным по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 299, ч. 3 ст. 303 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями; привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела; фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) и приговорил его к 11 годам заключения в колонии общего режима.

Как сообщал ранее «Новый День», перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. В ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, который был ранее судим. Он известен правоохранительным органам под кличкой Павлик. Мероприятие проходило с участием знаменитых артистов – ведущим вечеринки был заявлен Валдис Пельш. Стрельба началась из-за черного Mercedes, который стоял у входа в подъезд башни и «мешал проходу гостей». Как позднее выяснилось, это была машина телохранителей бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» и одного из основателей клуба «Метелица» Гавриила Юшваева. В 2020 году Forbes оценил его состояние в $1,9 млрд – 51-е место в рейтинге богатейших людей России.

В результате перестрелки ранено оказалось пять человек, один – погиб.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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