Западные спецслужбы охотятся за персональными данными россиян: готовится провокация на выборах президента РФ

Западные спецслужбы пытаются собрать персональные данные россиян для организации альтернативного голосования на выборах президента РФ. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб, в том числе с использованием ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, возможностей ряда иноагентов и релокантов, по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов», – сообщил парламентарий.

В частности, по его словам, ими запущены информационные кампании и проекты по организации «альтернативного электронного голосования» на выборах 2024 года. «Граждан убеждают скачивать специальные якобы не отслеживаемые приложения для голосования, подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, проходить тренинги наблюдателей на избирательных участках, участвовать в интерактивных социологических опросах и оформлять пожертвования организаторам. При этом авторы просят зарегистрироваться и навязчиво гарантируют сохранность персональных данных (номера паспорта, ФИО, адреса электронной почты и местоположения)», – уточнил Пискарев.

«Комиссия отмечает, что помимо грубого вмешательства в выборы в России, целью незаконного сбора личных данных, курируемого западными спецслужбами, является склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями», – заключил депутат.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15 – 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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