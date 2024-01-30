Бабурин отказался от участия в выборах президента РФ

Лидер Российского общенационального союза Сергей Бабурин заявил об отказе участвовать в выборах президента РФ в качестве кандидата. Политик сообщил, что такое решение принял в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.
«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», – сказал Бабурин, призвав объединиться вокруг нынешнего президента в условиях противостояния с Западом.
Такое заявление политик сделал после того, как его сторонники сдали в Центризбирком подписи в его поддержку для участия в избирательной кампании.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15 – 17 марта.
Москва, Елена Володина
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