российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 января 2024, 16:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Бабурин отказался от участия в выборах президента РФ

Фото из телеграм-канала ЦИК РФ

Лидер Российского общенационального союза Сергей Бабурин заявил об отказе участвовать в выборах президента РФ в качестве кандидата. Политик сообщил, что такое решение принял в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», – сказал Бабурин, призвав объединиться вокруг нынешнего президента в условиях противостояния с Западом.

Такое заявление политик сделал после того, как его сторонники сдали в Центризбирком подписи в его поддержку для участия в избирательной кампании.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15 – 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

ЦИК раскрыла, сколько заработал Путин за шесть лет / Западные спецслужбы охотятся за персональными данными россиян: готовится провокация на выборах президента РФ / Путин отказался от предвыборных дебатов / Путин зарегистрирован кандидатом в президенты РФ / Начался прием заявлений для электронного и мобильного голосования на выборах президента РФ / Выборы президента РФ планируется организовать даже в недружественных государствах / Свердловский избирком потратит более миллиарда рублей на выборы президента РФ / Оправдается ли последняя надежда либералов: мнения политологов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,