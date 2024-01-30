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Вторник, 30 января 2024, 16:23 мск

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Блогеру Шабутдинову предъявлено новое обвинение

Полиция предъявила блогеру Аязу Шабутдинову новое обвинение, после того как число потерпевших в его уголовном деле достигло 50. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

«Сегодня следователь предъявил новое обвинение Аязу, ему вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение, и число потерпевших вырастет», – цитирует юриста ТАСС.

Ранее сообщалось о 40 эпизодах мошенничества, к которому МВД считает причастным Шабутдинова. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину блогер не признает.

По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.

Примечательно, что департамент образования Москвы выносил восемь предупреждений организации Шабутдинова о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Речь идет об АНО «Центр развития предпринимательства» (ЦРП), в котором блогер является соучредителем.

В настоящее время Шабутдинов содержится под стражей. Срок ареста продлен до 16 февраля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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