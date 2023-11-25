Блогеру-миллионнику Шабутдинову было вынесено 8 предупреждений за его «образовательную деятельность»

Департамент образования Москвы выносил восемь предупреждений организации блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает телеграм-канал «Суверенная экономика» со ссылкой на документы ведомства.

Речь идет об АНО «Центр развития предпринимательства» (ЦРП), в котором Шабутдинов является соучредителем. В Департаменте образования и науки города Москвы уточнили журналистам канала, что предупреждали ЦРП еще c 2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования.

Как следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АНО «ЦРП», активы организации на тот момент составляли порядка 800 млн рублей.

Примечательно, что у самого распиаренного «детища» Шабутдинова – «Like Центра» – лицензии на ведение образовательной деятельности не было, но имелся зарегистрированный товарный знак, под которым фирма разрешала АНО осуществлять свою работу, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Во многом именно ради льготного налогообложения основные финансовые операции Шабутдинов проводил через «Центр развития предпринимательства».

По данным Федеральной налоговой службы, ЦРП должен был заниматься научными исследования и разработками в области общественных и гуманитарных наук.

Как сообщал «Новый День», блогера-миллионника Шабутдинова задержали правоохранительные органы в начале ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Кроме того, к нему есть вопросы и у налоговой службы.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало именно на его аресте, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Шабутдинов основал Like Центр – компанию, где предоставлялись образовательные услуги для предпринимателей. На страницы блогера в соцсетях подписаны около 2 млн человек.

Москва, Светлана Антонова

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