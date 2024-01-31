Самовыдвиженец на выборах президента РФ Баташев не смог собрать подписи избирателей в свою поддержку

Самовыдвиженец на выборах президента РФ, экоактивист Анатолий Баташев заявил о завершении своего участия в избирательной кампании. Несостоявшийся кандидат на пост главы государства уточнил, что не смог собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

«Сегодня дедлайн, последний день подачи документов, мы не готовы», – сказал Баташев (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время сегодня претендент от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова известила ЦИК, что не планирует сдавать документы и подписи для регистрации кандидатом.

Как сообщал «Новый День», сегодня о выходе из избирательной кампании сообщил основатель партии «Российская партия свободы и справедливости», известный политтехнолог Андрей Богданов. Днем ранее аналогичное заявление подал лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Потенциальными претендентами на пост президента РФ остаются Борис Надеждин, лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович и самовыдвиженец-блогер Рада Русских, которая ещё не сдала подписные листы в Центризбирком.

Таким образом в кампании остаются четыре кандидата. Это действующий глава государства Владимир Путин, участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца, и представители парламентских партий – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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