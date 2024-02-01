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Четверг, 1 февраля 2024, 15:16 мск

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В Москве поймали ледовых дрифтеров

Сотрудники транспортной полиции задержали автолихачей, устроивших на акватории Москвы-реки в районе Новорижского моста опасные гонки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в отношении нарушителей составлены 19 административных материалов по части 1 статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает санкции за нарушение специального режима на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Лихачат грозит штраф размере от 3 000 до 4 500 рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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