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Четверг, 1 февраля 2024, 17:09 мск

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В Москве арестован хакер за кибератаку на объекты критической инфраструктуры РФ

В Москве арестован Артем Хорошилов в рамках расследования уголовного дела о компьютерных атаках (DDos-атаках) на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как сообщается, хакеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).

Под стражей Хорошилов пробудет, как минимум, до 12 мая.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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