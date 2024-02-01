В Москве арестован хакер за кибератаку на объекты критической инфраструктуры РФ

В Москве арестован Артем Хорошилов в рамках расследования уголовного дела о компьютерных атаках (DDos-атаках) на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Как сообщается, хакеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).
Под стражей Хорошилов пробудет, как минимум, до 12 мая.
Москва, Елена Володина
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