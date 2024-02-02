Задержан бывший гендиректор подмосковной стройфирмы, находивший в розыске с 2016 года

В Тульской области задержан бывший генеральный директор ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» Денис Шмельков, который находился в международном розыске с 2016 года по уголовному делу о невыплате зарплаты, уклонении от налогов и обмане дольщиков.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, обвиняемый, являясь генеральным директором и акционером организации, основной вид деятельности которой – строительство многоквартирных жилых домов, за период с 2011 по 2014 год уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 54 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, представляемые в инспекцию ФНС России по г. Подольск.

Кроме того, с июня 2015 года по апрель 2016 года фигурант допустил полную и частичную невыплату зарплаты 60 работниками предприятия. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 33 млн рублей.

Также в 2015 году директор организации заключил с гражданами договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Однако его компания взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома не выполнила и строительство не закончила. В итоге денежные средства граждан были похищены собственником, которыми он распорядился по своему усмотрению, после чего скрылся.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube