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Пятница, 2 февраля 2024, 17:34 мск

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В российской оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест – Путин

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

За последние полтора года в российском оборонно-промышленном комплексе создано 520 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня в Туле на встрече с активом участников форума «Всё для победы!»

«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест, более полумиллиона рабочих мест. Но это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают. Там все работают, причём работают напряжённо. Работают в две, а в некоторых местах в три смены», – сказал Путин.

«У нас к оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на которых работает 3,5 миллиона человек. Много. Но если иметь в виду, что кроме этих, чисто оборонных, предприятий ещё десять тысяч предприятий так или иначе связаны с оборонкой, являются их смежниками, их в какой-то части подрядчиками, то можно себе представить, что это такое, [что] за армия», – пояснил глава государства, добавив, что оборонка вносит весомый вклад в будущую победу на фронтах специальной военной операции.

Тула, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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