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Пятница, 2 февраля 2024, 17:34 мск

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Путин назвал ВСУ террористической организацией

Вооруженные силы Украины (ВСУ), расстреливая мирных граждан и медиков, превратились в террористическую организацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня в Туле на встрече с активом форума «Всё для победы!»

«То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию…» – констатировал Путин.

В этой связи глава государства напомнил о перехвате переговоров двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году прорваться в Донецк. Один из них выстрелил по мирному жителю. «Второй его спрашивает: «Зачем ты это сделал?» Просто вышел человек в спортивном костюме из дома, у него в доме семья, и слышно – дети там бегают. Ответ: «Да они здесь все террористы». Просто так! Взял и застрелил… Что это такое, как не неонацизм? Вот это и есть…» – подчеркнул Путин.

Тула, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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