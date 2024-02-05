Бюджетное правило: Минфин анонсировал возобновление покупки валюты и золота

Министерство финансов РФ с 7 февраля возобновит покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. Как сообщила пресс-служба ведомства, в течении месяца ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей», – говорится в сообщении.

В Минфине пояснили, что такие расчеты были сделаны на основе прогноза ожидаемого объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на уровне 195,4 млрд рублей – учетом суммарного отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января на уровне -122,2 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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