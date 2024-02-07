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Среда, 7 февраля 2024, 12:26 мск

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Соучастие террористам: Совет Федерации заявил о прямой ответственности Запада за поставки оружия Киеву и гибель мирных граждан

Сегодня верхняя палата российского парламента приняла заявление о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан РФ.

Как пояснил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, киевский режим регулярно наносит ничем не мотивированные с военной точки зрения удары по мирным гражданским объектам в России. «Так бьют по целям террористы. Эти удары не могли быть нанесены без использования оружия, которое поставляют Украине страны Запада, делая вид, что они ни при чем. Они якобы договариваются, что не будут наносить удары по российской территории. Но мы видим, что это не так», – констатировал сенатор.

В заявлении Совета Федерации говорится, что верхняя палата российского парламента выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей, и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ.

Совет Федерации призвал парламенты Великобритании и Северной Ирландии, США, ФРГ, Франции, Чехии и других государств – членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму.

Напомним, последний факт применения киевским режимом западного оружия против мирных граждан был зафиксирован в Лисичанске, где ВСУ разбомбили пекарню. В результате ракетного удара погибли 28 мирных жителей, в том числе беременная женщина и 5-летний ребенок.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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