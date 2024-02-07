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Среда, 7 февраля 2024, 14:11 мск

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В Подмосковье обнаружены трупы трех женщин с огнестрельными ранениями

В подмосковном Наро-Фоминске возбуждено уголовное дело по факту убийства троих женщин, тела которых с огнестрельными ранениями были обнаружены сегодня. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тела застреленных женщин 1959 и 1956 годов рождения были найдены в частном домовладении деревни Свитино. В региональной прокуратуре уточнили, что в доме нарушен порядок вещей, похищены ценные вещи, денежные средства, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). В настоящее время проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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