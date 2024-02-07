Крупное ДТП в Подмосковье: во время снежного урагана столкнулись почти 30 машин

Сегодня во время снежного урагана в Ступинском городском округе Московской области произошло крупная авария – столкнулись порядка 30 машин. Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту организована проверка.
Согласно предварительным данным, сегодня около 14:50 в районе 86 км автодороги «М-4 Дон» произошло массовое столкновение автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент имеются сведения о повреждении 25 легковых и 4 грузовых автомобилей.
Движение транспорта перекрыто, на место аварии направлен пассажирский автобус для обогрева находящихся на месте происшествия граждан.
По данным источников «Интерфакса», в аварии погиб один человек и, как минимум, четверо получили ранения.
Сегодня в московском регионе после полудня начался снежный ураган. Видимость на дорогах местами не превышает нескольких метров.
Москва, Елена Володина
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