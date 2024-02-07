Россия слишком сильно зависит от импорта в молочном животноводстве

Отрасль животноводства в России сохраняет слишком высокую зависимость от импортных ветеринарных препаратов и генетического материала. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике Сергей Митин. При этом, по его словам, доля иностранного оборудования в молочном животноводстве достигает 90%.

«Важный момент – это ветеринарные препараты. Импорт до 40-50% доходит <…> Тревожный фактор в современной международной обстановке – иметь 40-50% импорта ветеринарных препаратов, достаточно неприятный процесс, это надо решать», – сказал Митин (цитата по «Интерфаксу»), выступая на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.

Сенатор также сообщил, что доля импортного оборудования в молочном животноводстве достигает 90%. «И, конечно, это сказывается сразу и на себестоимости, и на техническом перевооружении», – констатировал он.

В то же время Митин обратил внимание, что генетический материал в молочном животноводстве тоже на 40-50% импортный. «Это тоже значительно влияет на те возможности, которые сегодня молочный сектор имеет», – подчеркнул сенатор.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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