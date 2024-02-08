Курьер-таджик обвиняется в сексуальном насилии над 11-летней москвичкой

В Москве задержан 25-летний гражданин Таджикистана по обвинению в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в суд будет направлено ходатайство об его аресте.

По данным следствия, ЧП произошло 6 февраля, когда фигурант, находясь в межквартирном холле жилого дома на улице Покрышкина, совершил в отношение ранее незнакомой 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, являясь курьером одной из службы доставки, привез заказ на адрес, получить который вышла девочка. Фигурант попросил потерпевшую пересчитать пакеты, на что девочка отвлеклась, а фигурант в свою очередь совершил в отношении нее противоправные действия», – уточнили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника было установлено. Следствие намерено ходатайствовать перед Никулинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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