Крупный ночной пожар в Москве: следствие определило возможную причину возгорания

Причиной крупного ночного пожара на кровле жилых домов на севере Москвы могло стать нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета, который организовал проверку обстоятельств ЧП.

Пожар произошел ночью в районе «Аэропорт» на улице Черняховского. Огнем было охвачено порядка 4 тысяч квадратных метров кровли жилых домов № 2, 4 и 4А. Для тушения пришлось применить вертолеты. В 5:16 в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. Спасатели эвакуировали порядка 400 человек, некоторых из них разместили в социальных гостиницах.

После первоначального осмотра места происшествия было установлено, что в районе расположения чердачного помещения между первым и вторым подъездами жилого дома, где начался пожар, образовалась зона термических повреждений. Электропроводка и электрооборудование в этой зоне на момент осмотра уничтожены термическим воздействием. «Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания», – отметили в столичном СК.

Кроме того, в настоящее время проведен осмотр чердачного помещения, опрошены более 10 очевидцев из числа жителей дома, председатель ЖСК, изъяты интересующие документы и записи с камер видеонаблюдения. «Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено», – уточнили следователи.

В ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр чердачного помещения, а также осмотреть жилые помещения, поврежденные термическим воздействием; изучить изъятую документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения; истребовать документы на поврежденное имущество и опросить пострадавших лиц; назначить пожарно-техническую, строительную и оценочные судебные экспертизы, а также экспертизу по технике безопасности использования оборудования для обогрева, отметили в столичном СК.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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