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Пятница, 9 февраля 2024, 13:59 мск

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Очередной «поворот на Запад»? Путин определил статус России на геополитической шахматной доске

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может свидетельствовать об очередном повороте России на Запад. Такое мнение высказал политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, глава государства вновь продемонстрировал, что Россия является частью западного мира.

«Это интервью президента России – безусловная точка нового «поворота на Запад». По сути, Путин заявил, что если Запад отказывается от России, то Россия от Запада не откажется никогда», – пояснил Старовойтов в своем телеграм-канале.

«Значит ли это, что с «поворотом на Восток» будет покончено, как с вынужденной экономической мерой, сразу после того, как Запад вновь откликнется или теперь у нас биполярная стратегия – пока непонятно», – добавил он.

«Но в стратегическом смысле произошло очень важное. Было показано, что всё происходящее – спор ментально близких людей, «спор родственников». Большой Европейский Запад, частью которого по мнению Владимира Путина безусловно являются и США, и Россия, продолжает делить территории внутри себя, как это было со времен Римской Империи на многих геополитических шахматных досках», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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