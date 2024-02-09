«Жесты доброй воли закончились»: Путин дал однозначный сигнал Западу

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону четко дал понять Западу, что жесты доброй воли со стороны России закончились. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его оценке, высказывания главы государства вляются бомбой уже не замедленного действия для демократической партии в США.

«Вы (Запад) сделали ошибки? Теперь исправляйте их. Это о мудрости нашего президента и очень тонком троллинге…» – отметил Белик, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Парламентарий обратил внимание, что теперь каждый американец может узнать, что «Украина по большому счету – это русские земли», а конфликт с Россией спровоцирован Западом во главе с США.

«Очень четко президент разложил всю историю с 90-х годов, откуда всё это пошло. Что были предложения совместные НАТО использовать как миротворческую миссию отчасти, совместно щит противоракетной обороны, который является для нас экзистенциальной угрозой. На это не пошли, на то не пошли, минские соглашения… где они, минские соглашения? Открыто (на Западе) заявлялось: мы их подписывали формально, чтобы готовить Украину к противостоянию. А что вы от России тогда хотите? Я уж не говорю о переворотах, которые на Украине произошли не просто с попустительства, а под руководством западных стран», – подчеркнул он.

«Интервью своего рода бомба даже уже не замедленного действия именно под демократов и [президента США Джо] Байдена. Она прежде всего нанесет электоральный удар по демократам в преддверии президентских выборов… Это очень важное интервью, и оно характеризует нашего национального лидера как очень тонкого, грамотного, умного политика, кроме того, что он является руководителем крупнейшей державы. И еще одна вещь... Мне очень понравилось, что жесты доброй воли закончились», – заключил Белик.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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