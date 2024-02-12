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Понедельник, 12 февраля 2024, 12:28 мск

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В Подмосковье перекрыт крупный канал контрабанды драгметаллов

В Подмосковье сотрудники полиции совместно с ФСБ России перекрыли крупный канал незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны четверо участников организованной группы – проживающие в Московском регионе граждане трех иностранных государств.

Предварительно установлено, что злоумышленники незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения через таможенную границу. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий, на сумму более 70 млн рублей.

Следователем СУ УМВД России по городскому округу Химки Московской области возбуждено уголовное дело по статьям 191, 30 и 226.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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