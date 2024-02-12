В Москве задержан насильник из Узбекистана

В Москве по обвинению в изнасиловании задержан 31-летний гражданин Узбекистана. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в суд готовится ходатайство об его аресте.

По данным ведомства, в ночное время 1 февраля фигурант, находясь в лифтовом холле жилого дома на Автозаводской улице, применяя насилие, изнасиловал ранее незнакомую женщину, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов задержан 31-летний гражданин Республики Узбекистан, ему предъявлено обвинение. По уголовному делу назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела фигурант будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства», – отметили в столичном СК.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube