Сняли скальп: в Подмосковье вынесен приговор по громкому делу

В подмосковной Электростали вынесен приговор по резонансному уголовному делу о снятии скальпа 19-летнего юноши. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, двое мужчин признаны виновными в хулиганстве и причинении местному жителю травм головы.

Следствием и судом установлено, что 9 июля 2023 года фигуранты около бассейна в городе Электростали, распивая спиртные напитки, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Мужчины из хулиганских побуждений вступили с ними в конфликт, высказывая в их адрес оскорбления, а также угрозы применения насилия. В дальнейшем один из подсудимых передал нож своему сообщнику, который срезал им окрашенные волосы на голове 19-летнего парня, отметили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и пп. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ

Приговором городского суда каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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