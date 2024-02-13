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В Москве суд вынес приговор 66-летнему американцу за сексуальное насилие над детьми

Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор 66-лентнему гражданину США Дэвиду Барнсу за совершение преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Американец признан виновным в совершении в период с января 2014 по март 2018 года трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста).

В ходе следствия следователями столичного СК проведен большой объем следственных действий, проведены сложные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрические, что позволило собрать достаточную доказательственную базу по уголовному делу. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал.

Приговором суда американцу назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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