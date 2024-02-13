В Подмосковье возбуждено уголовное дело о гибели мужчины, на которого упала глыба льда

В подмосковном Щелкове возбуждено уголовное дело после гибели мужчины, на которого упала наледь с кровли жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
По данным ведомства, ЧП произошло 12 февраля в ходе выполнения работ по ремонту кровли многоэтажного жилого дома на улице 1-ый Советский переулок города Щелково. С крыши на рабочего упала ледяная глыба. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
Следователями и криминалистами проведен осмотр, допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Москва, Елена Володина
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