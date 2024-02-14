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Среда, 14 февраля 2024, 13:02 мск

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Путин подписал закон о конфискации имущества за преступления против безопасности государства

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за преступления против безопасности государства, в том числе, фейки о российской армии. Предполагается, что документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

Согласно документу, под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями УК РФ о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей.

Кроме того, расширен перечень статей УК РФ, осужденные по которым будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград. К ним, в частности, относятся статьи, касающиеся распространения фейков о российской армии, ее дискредитации, призывов к экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, деятельности, направленной против безопасности государства, призывов к введению санкций против России и ее граждан, реабилитации нацизма и содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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