В Москве задержан гражданин Киргизии за применение насилия к полицейскому

В Москве в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел 13 февраля. «Гражданин Республики Кыргызстан, находясь на улице Шоссейная в городе Москве, отказался выполнять законные требования сотрудников полиции, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», – уточнили в СК.
Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела обвиняемый будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Люблинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Москва, Елена Володина
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