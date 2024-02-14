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Среда, 14 февраля 2024, 16:57 мск

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В Подмосковье спасатели освободили собаку из запертой квартиры

Фото: телеграм-канал Мособлпожспаса

В подмосковном Томилине сотрудники Мособлпожспаса освободили собаку, которая несколько дней находилась в запертой квартире. За помощью обратились местные жители, которые услышали жалобный лай из квартиры напротив. По их словам, хозяин не появлялся дома уже несколько дней.

«Спасатели ПСЧ-232 в присутствии полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента произвели вскрытие двери. Собака породы спаниель выбежала из квартиры, где о ней позаботились неравнодушные соседи», – говорится в сообщении Мособлпожспаса.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские ведут поиски владельца собаки.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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