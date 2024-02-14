российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 февраля 2024, 16:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Затащил девочку в свою квартиру: в Москве задержан 40-летний педофил

В Москве задержан 40-летний мужчина по подозрению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, педофил затащил малолетнюю в свою квартиру.

По данным ведомства, преступление было совершено 12 февраля. Мужчина, находясь в подъезде жилого дома, расположенного в 3-м Новомихайловском проезде, затащил ранее незнакомую 12-летнюю девочку в свою квартиру, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 40-летннго уроженца Москвы. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

Следователями столичного СК изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы произошедшего. В рамках расследования уголовного дела планируется ряд судебных экспертиз, в том числе амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Подмосковье спасатели освободили собаку из запертой квартиры / В Москве задержан гражданин Киргизии за применение насилия к полицейскому / В Москве суд вынес приговор 66-летнему американцу за сексуальное насилие над детьми / В Москве задержан насильник из Узбекистана / В школе-интернате в Москве зафиксирована вспышка кишечной инфекции / Крупный ночной пожар в Москве: следствие определило возможную причину возгорания / Курьер-таджик обвиняется в сексуальном насилии над 11-летней москвичкой / В центре Москвы на Никольской улице произошел пожар

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,