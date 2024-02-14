Затащил девочку в свою квартиру: в Москве задержан 40-летний педофил

В Москве задержан 40-летний мужчина по подозрению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, педофил затащил малолетнюю в свою квартиру.

По данным ведомства, преступление было совершено 12 февраля. Мужчина, находясь в подъезде жилого дома, расположенного в 3-м Новомихайловском проезде, затащил ранее незнакомую 12-летнюю девочку в свою квартиру, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 40-летннго уроженца Москвы. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

Следователями столичного СК изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы произошедшего. В рамках расследования уголовного дела планируется ряд судебных экспертиз, в том числе амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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