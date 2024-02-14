Забил насмерть молотком: в Подмосковье завершено следствие о жестоком убийстве пенсионерки

Подмосковный главк Следственного комитета сообщил о завершении расследования уголовного дела о жестоком убийстве пенсионерки в Каширском городском округе. Как говорится в сообщении ведомства, в совершении преступления обвиняется 72-летний местный житель.

Следствием установлено, что 23 декабря 2023 года на проселочной дороге в деревне Вослинка г.о. Кашира между обвиняемым и пенсионеркой из Москвы, которая направлялась в свой дачный дом, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина решил совершить убийство женщины и нанес ей по голове удары руками, от которых она потеряла сознание и упала. Решив, что женщина мертва, обвиняемый положил ее в багажное отделение и с целью сокрытия тела поехал по дороге, присматривая незаметное для окружающих место.

В пути потерпевшая пришла в себя, позвонила по мобильному телефону своей дочери и сообщила о произошедшем. Услышав шум, доносившийся из багажника, обвиняемый остановил автомобиль, открыл заднюю дверь и нанес женщине смертельные удары молотком. Убедившись в наступлении смерти потерпевшей, он вывез ее тело в Веневский район Тульской области, и сбросил его в канаву, присыпав снегом. После этого он проследовал в деревню Растовцы г.о. Кашира, где выбросил в мусорные баки сумку и личные вещи женщины.

В ходе расследования следователями и криминалистами проведена объемная работа по сбору и закреплению доказательств. На допросе обвиняемый дал признательные показания. Проведены 15 экспертиз, среди которых 12 молекулярно-генетических по объектам и предметам, изъятым в ходе обыска, осмотров автомобиля обвиняемого, а также предметов, обнаруженных в ходе осмотра мусорных контейнеров.

Уголовное дело передано в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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