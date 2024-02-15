МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара во дворе «Известия холл»

Пожар в центре Москвы во дворе «Известия холл» на Пушкинской площади, где сегодня произошло возгорание в трех неэксплуатируемых зданиях, ликвидирован. По одной из версий, причиной ЧП могло стать проведение сварочных работ.

Площадь пожара, начавшегося около 6:30 утра, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы более 120 специалистов и 35 единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно предварительной версии, которую приводит РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, причиной возгорания могли стать сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса «Известия Холл».

Проверка пожарной безопасности строений, которые загорелись, не проводилась несколько лет, уточняет ТАСС со ссылкой на данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Проверка самого здания «Известия холл» проводилась в декабре 2023 года.

Правоохранительные органы организовали доследственную проверку. Ход расследования контролирует прокуратура.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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