российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2024, 12:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара во дворе «Известия холл»

Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы

Пожар в центре Москвы во дворе «Известия холл» на Пушкинской площади, где сегодня произошло возгорание в трех неэксплуатируемых зданиях, ликвидирован. По одной из версий, причиной ЧП могло стать проведение сварочных работ.

Площадь пожара, начавшегося около 6:30 утра, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы более 120 специалистов и 35 единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно предварительной версии, которую приводит РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, причиной возгорания могли стать сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса «Известия Холл».

Проверка пожарной безопасности строений, которые загорелись, не проводилась несколько лет, уточняет ТАСС со ссылкой на данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Проверка самого здания «Известия холл» проводилась в декабре 2023 года.

Правоохранительные органы организовали доследственную проверку. Ход расследования контролирует прокуратура.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве: подозреваемый задержан / Затащил девочку в свою квартиру: в Москве задержан 40-летний педофил / В Подмосковье спасатели освободили собаку из запертой квартиры / В Москве задержан гражданин Киргизии за применение насилия к полицейскому / В Москве суд вынес приговор 66-летнему американцу за сексуальное насилие над детьми / В Москве задержан насильник из Узбекистана / В школе-интернате в Москве зафиксирована вспышка кишечной инфекции / Крупный ночной пожар в Москве: следствие определило возможную причину возгорания

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,