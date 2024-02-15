Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело об избиении подростка в подмосковной маршрутке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения водителем маршрутного такси физической силы к подростку в Московской области.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет об инциденте в Красногорске, где водитель маршрутки применил физическую силу в отношении 17-летнего подростка из-за того, что у молодого человека не сработала карта при оплате проезда.
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Ход исполнения поручения главы СКР поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Москва, Елена Володина
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