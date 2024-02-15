Пытался сбежать: в Москве задержан мужчина за сексуальное насилие над малолетней падчерицей

В Москве задержан 31-лений мужчина по обвинению в сексуальном насилии над малолетней падчерицей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый пытался сбежать, но был пойман на одном из вокзалов.

По данным ведомства, 13 февраля фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Святоозерская совершил в отношении своей падчерицы насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время девочка смогла выбежать из квартиры и позвонила своей матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

После совершения преступления обвиняемый намеревался скрыться в другом регионе, но был задержан на одном из столичных вокзалов. С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину. В рамках расследования установлено, что фигурант был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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