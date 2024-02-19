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Понедельник, 19 февраля 2024, 13:14 мск

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В Москве задержан 50-летний мужчина за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью

В Москве задержан 50-летний местный житель по обвинению в сексуальном насилии над собственной малолетней дочерью. Следственный комитет намерен ходатайствовать об его аресте.

Во версии следствия, мужчина систематически совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери с июня 2018 года по январь 2024 года. Преступления совершались в квартире жилого дома на Бирюлевской улице и частном доме в Подмосковье. Кроме того, фигурант производил фото- и видеосъемку своих противоправных действий с дочерью, уточнили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Через продолжительное время девочка рассказала о произошедшем своей знакомой, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (изготовление порнографических материалов).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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