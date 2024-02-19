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Понедельник, 19 февраля 2024, 13:14 мск

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В подмосковном Новогорске обрушилась крыша бассейна

На федеральной спортивной базе в подмосковном Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.

Как уточняется, ЧП произошло ночью, пострадавших нет.

«Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет», – отметили в минспорте РФ, добавив, что ситуация находится под контролем – после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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