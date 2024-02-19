Угроза теракта: в подмосковной Лобне обнаружен автомобиль со взрывчаткой

Сегодня в подмосковной Лобне около здания Росреестра был обнаружен заминированный автомобиль. По данным телеграм-каналов, взрывчатка найдена в автомобиле «Шкода Йети».
На время саперной операции жители близлежащих жилых домов были эвакуированы в безопасное место.
К настоящему времени взрывное устройство обезврежено, передают информагенства со ссылкой на экстренные службы. По данным канала M24.ru, владелец автомобиля задержан.
Местным жителям разрешено вернуться в свои дома.
Москва, Елена Володина
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