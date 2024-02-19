Угроза теракта: в подмосковной Лобне обнаружен автомобиль со взрывчаткой

Сегодня в подмосковной Лобне около здания Росреестра был обнаружен заминированный автомобиль. По данным телеграм-каналов, взрывчатка найдена в автомобиле «Шкода Йети».

На время саперной операции жители близлежащих жилых домов были эвакуированы в безопасное место.

К настоящему времени взрывное устройство обезврежено, передают информагенства со ссылкой на экстренные службы. По данным канала M24.ru, владелец автомобиля задержан.

Местным жителям разрешено вернуться в свои дома.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube