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Понедельник, 19 февраля 2024, 16:16 мск

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Угроза теракта: в подмосковной Лобне обнаружен автомобиль со взрывчаткой

Сегодня в подмосковной Лобне около здания Росреестра был обнаружен заминированный автомобиль. По данным телеграм-каналов, взрывчатка найдена в автомобиле «Шкода Йети».

На время саперной операции жители близлежащих жилых домов были эвакуированы в безопасное место.

К настоящему времени взрывное устройство обезврежено, передают информагенства со ссылкой на экстренные службы. По данным канала M24.ru, владелец автомобиля задержан.

Местным жителям разрешено вернуться в свои дома.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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