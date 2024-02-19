российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 февраля 2024, 17:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро

В Москве до 2030 года будут открыты три новые линии метро – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлёвская – и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и 9 новых и реконструированных станций МЦД. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом, по его словам, будут рассмотрены варианты о включении в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. Всего – 39 станций. «В результате билетная система московского транспорта охватит все пригородные направления. Это позволит пассажирам принимать решение о своем маршруте исходя из времени и удобства, а не стоимости поездок», – уточнил градоначальник.

В то же время, как отметил Собянин, к 2030 году тактовое движение поездов будет организовано на всем Центральном транспортном узле. Поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в 6 раз чаще. В результате реконструкции и модернизации 125 станций МЦД и МЦК будут соответствовать стандарту Московского городского вокзала.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

В Москве вновь расширена зона платных парковок / Вопрос жизни и смерти: в Госдуме вновь заявили о проблемах со «скорой помощью» в Москве / Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру разобраться с аудиозаписью приёмов жителей Москвы у врачей / Большинство москвичей против аудиозаписи приёма у врача / «Цифровой ошейник»: в Госдуме жестко раскритиковали идею депздрава Москвы об аудиозаписи разговоров врачей с пациентами / Часть жилых домов в мороз остаются без отопления – вице-мэр Москвы отчитался о ликвидации последствий аварии / В Москве готовится проект по запуску беспилотных трамваев / Москва отказалась от новогодних салютов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Московский метрополитен, Правительство Москвы, Собянин Сергей,