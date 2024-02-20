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Вторник, 20 февраля 2024, 17:54 мск

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В Подмосковье задержаны подростки: нападали на посетителей торгового центра

В подмосковном Воскресенске задержаны трое подростков, подозреваемых в хулиганстве и разбойном нападении на двух местных жителей в торговом центре. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о хулиганстве и разбойном нападении (ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По данным ведомства, одно из нападений было совершено 9 января. Подозреваемые, находясь в ТЦ «Воскресенск», действуя совместно, демонстрируя нож и высказывая намерения о его применении, потребовали от двух молодых людей 50 тысяч рублей. Узнав об отсутствии у них денежных средств, подозреваемые потребовали передать им телефоны. В результате один из потерпевших отдал мобильное устройство, у второго подозреваемые забрали его, применив силу, пояснили в СК.

Кроме этого, установлено, что эта же компания подростков, находясь в торговом центре 8 января, совершила хулиганские действия, выразившиеся в нарушении общественного порядка и избиении граждан.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Подростки будут проверены на причастность к аналогичным преступлениям.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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