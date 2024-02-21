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Среда, 21 февраля 2024, 12:38 мск

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За подготовку теракта в подмосковной Лобне задержан житель Ярославля

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Ярославля по подозрению в подготовке теракта с подрывом машины в подмосковной Лобне. Диверсант действовал по заданию украинских спецслужб.

«Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ, которое цитирует ТАСС.

По данным спецслужбы, 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области. «СВУ обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», – отметили в ФСБ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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