«Легче дозвониться до президента…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на министра Фалькова

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков является самым закрытым и недоступным министром в правительстве. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, проблема будет поднята в ходе предстоящего отчета правительства перед депутатами.

Вопрос о недоступности Фалькова сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента подняли сразу два депутата – Сергей Обухов и Анжелика Глазкова, которые долгое время не могут записаться на прием к министру. В связи с этим Володин обратил внимание, что «правильно было бы, чтобы министры откликались», так как у них нет других коммуникаций с гражданами, только как через депутатов. «У нас легче дозвониться до президента, чем до министров. Руководители фракций постоянно бывают у президента, встречаются с его руководителем администрации, с председателем правительства», – подчеркнул спикер Госдумы, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

При этом Володин заявил, что Фальков «может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр», что будет обязательно отмечено в ходе предстоящего отчета правительства в Госдуме.

«Просьба большая – передайте эти слова, либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога», – обратился Володин к представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.

«Не забывайте, что не за горами то время, когда министру надо будет назначаться. И эти вопросы будут обсуждаться здесь, в Госдуме», – констатировал Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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