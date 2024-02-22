«Можно принимать в состав вооруженных сил»: Путин совершил полет на бомбардировщике Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М «Илья Муромец». Глава государства оценил бомбардировщик на отлично.

«Техника отличная. Она, действительно, нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил», – сказал Путин в видеокомментарии, который опубликовал в телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

При этом президент РФ оценил разницу с полетом, совершенным в 2005 году на прежней модификации стратегического ракетоносца. «Это действительно новая машина, во многом новая, управляется. Видно непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень», – отметил президент.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, полет длился порядка 30 минут, перед этим проходила предполетная подготовка, которая заняла еще примерно 45 минут. Маршрут, по его словам, является военной тайной. Песков также пояснил, что решение совершить полет глава государства принял накануне.

Напомним, в августе 2005 года Владимир Путин совершил полет предыдущей версии бомбардировщика Ту-160.

Ту-160М является модернизацией самолета Ту-160 (неофициальное российское название – «Белый лебедь»). Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Является самым большим в истории военной авиации сверхзвуковым и самым тяжелым боевым самолетом в мире.

Казань, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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